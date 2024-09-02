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Найден черный ящик разбившегося на Камчатке вертолета

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Бортовой самописец обнаружен на месте крушения вертолета Ми-8Т на Камчатке, сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России в понедельник.

С места вылета изъяты образцы топлива. Также следователи изъяли техническую документацию, осмотрели место катастрофы, назначили судебно-медицинские, химическую и летно-техническую судебные экспертизы.

"Рассматриваются две основные версии крушения вертолета: техническая неисправность и нарушение правил пилотирования", - отмечается в сообщении.

Вертолет Ми-8Т авиакомпании "Витязь-Аэро" разбился 31 августа возле горного массива Вачкажец, недалеко от поселка Николаевка Елизовского района. На борту находились 22 человека - три члена экипажа, а также 19 пассажиров. Никто не выжил. Тела всех погибших найдены. Поисковая операция на месте трагедии завершена.

3 сентября на Камчатке объявлено днем траура по жертвам авиакатастрофы.

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР возбудило дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)

Причины крушения вертолета также устанавливает Межгосударственный авиационный комитет.

СКР Камчатка
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