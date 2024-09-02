На Камчатке 3 сентября объявили днем траура по жертвам крушения вертолета

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Камчатского края Владимир Солодов объявил 3 сентября днем траура по погибшим в крушении вертолета Ми-8Т.

"В связи со значением катастрофы для Камчатского края для всех нас предлагаю завтрашний день, 3 сентября, объявить днем траура", - сказал Солодов в понедельник на оперативном совещании по вопросу ликвидации последствий крушения вертолета.

Губернатор напомнил, что на борту воздушного судна находилось 22 человека.

"По предварительной информации, все находившиеся на борту погибли", - сказал глава региона.

По его данным, на борту разбившегося вертолета находились жители Камчатского и Пермского краев, Москвы, Липецкой и Амурской областей, Удмуртской республики и республики Бурятия.

Солодов отметил, что в понедельник на Камчатку прилетают представители Межгосударственного авиационного комитета и замглавы Минтранса РФ Владимир Потешкин.

Как сообщалось, 31 августа вертолет Ми-8Т авиакомпании "Витязь-Аэро" совершал перелет с площадки в районе горного массива Вачкажец на площадку в поселке Николаевка Елизовского района, но в назначенное время экипаж не вышел на связь. По предварительным данным, на борту находились 19 пассажиров и три члена экипажа.

В воскресенье вечером были обнаружены обломки вертолета. Они находились на высоте 900 м рядом с местом, где ранее экипаж выходил на связь. Там же спасатели нашли 18 тел.

В штабе по ликвидации последствий катастрофы считают, что вертолет мог разбиться из-за ошибки пилота, который, возможно, в тумане не заметил сопку и задел ее склон. Также будет рассмотрена версия отказа техники, однако она пока не считается основной.

Расследуется дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Вачкажец - горный массив на юге Камчатки. Наивысшая точка - гора Вачкажец высотой 1556 м над уровнем моря, которая расположена в 80 км к западу от Петропавловска-Камчатского.