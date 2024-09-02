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С 1 сентября в России вступили в силу изменения в расчете сверхурочных выплат

С 1 сентября в России вступили в силу изменения в расчете сверхурочных выплат
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - В России с 1 сентября вступили в силу изменения в трудовом законодательстве, сообщили в Минтруде.

Норма устанавливает, что расчет будет происходить с учетом компенсационных и стимулирующих выплат, говорится в сообщении пресс-службы министерства, распространенном в понедельник.

Так, первые два часа сверхурочной работы оплачиваются не менее, чем в полуторном размере.

Последующие часы - не менее, чем в двойном размере.

Норма учитывает различные системы оплаты труда, используемые работодателями: тарифные ставка или оклад, бестарифная, сдельная и другие.

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха.

В министерстве напомнили, что продолжительность сверхурочной работы не может превышать 4 часов в течение двух дней подряд и суммарно 120 часов - за год. Нормативная продолжительность рабочего времени, согласно действующему законодательству, не может превышать 40 часов в неделю.

Минтруд
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