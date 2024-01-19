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Минтруд хочет обязать компании компенсировать работу в выходные при увольнении

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Минтруд РФ предлагает законодательно закрепить компенсацию за работу в выходные и праздничные дни при увольнении сотрудника, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда в пятницу.

"Поправки позволят закрепить за работодателями обязанность при увольнении работников компенсировать им работу в выходные и праздничные дни, если ранее это не было сделано", - сообщили в ведомстве.

В свою очередь работник получит право выбрать наиболее подходящий вариант компенсации: это могут быть либо дни отдыха, либо денежная доплата, пояснили в ведомстве.

Поправки разработаны с учетом позиции Конституционного суда и позволят исключить ситуации, когда работник может быть уволен без компенсации за работу в выходные, праздничные и нерабочие дни, отметили в пресс-службе.

"Правоприменительная практика показала, что в отдельных случаях работодатели, оплатив работу в праздники и выходные в размере оклада или тарифной ставки, не принимали решения о предоставлении дня отдыха и не компенсировал его при увольнении", - подчеркнули в Минтруде.

Там напомнили, что по действующим нормам работа в праздники и выходные оплачивается всем работникам не менее чем в двойном размере за фактически отработанные часы. По желанию гражданина вместо повышенной оплаты ему может быть предоставлен день отдыха.

Минтруд РФ
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