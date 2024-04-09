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Дума приняла закон о введении понятия "молодой работник"

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Госдума во вторник приняла в третьем, окончательном чтении закон об уточнении понятия "молодой специалист" и закреплении понятия "молодой работник".

Закон уточняет понятие "молодой специалист", которым будет признаваться молодой гражданин, имеющий трудовой стаж, полученный в период обучения по основным профессиональным образовательным программам и по программам профессионального обучения.

Вводится понятие "молодой работник" - это гражданин РФ в возрасте до 35 лет включительно, имеющий трудовой стаж не более 3 лет и не относящийся к категории "молодой специалист".

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. В случаях, если у лиц, отнесенных к категориям "молодых специалистов" и "молодых работников" на основании законов и иных нормативных правовых актов субъектов РФ, муниципальных правовых актов, а также отраслевых и региональных (территориальных) соглашений и коллективных договоров, право на гарантии, льготы, компенсации, либо иные выплаты возникло до дня вступления в силу закона, то такие граждане могут его реализовать в порядке, действовавшем до вступления документа в силу.

Закон направлен на повышение мотивации у молодежи к активному построению карьеры и адаптацию молодых граждан на первом рабочем месте, говорится в сопроводительных материалах.

Госдума
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