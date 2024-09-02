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Военные РФ за сутки отразили шесть атак штурмовых групп ВСУ в Курской области

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - В министерстве обороны РФ сообщили, что подразделения группировки войск "Север" за сутки отразили шесть атак штурмовых групп ВСУ в направлении населенных пунктов Борки, Комаровка, Коренево и Черкасское Поречное Курской области.

"Подразделениями группировки войск "Север" при поддержке армейской авиации и огня артиллерии за сутки отражены шесть атак штурмовых групп противника в направлении населенных пунктов Борки, Комаровка, Коренево и Черкасское Поречное", - говорится в сообщении Минобороны РФ в понедельник.

Также, по данным ведомства, сорваны три попытки атак ВСУ в направлении населенных пунктов Ольговка и Кремяное Курской области.

В министерстве обороны РФ заявили, что потери украинских сил за сутки составили до 40 человек, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины и автомобиль.

Хроника 24 февраля 2022 года – 02 сентября 2024 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ ВСУ Курская область
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