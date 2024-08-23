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В Белгородском приграничье школьные линейки пройдут дистанционно

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - В белгородских школах в 20-километровой зоне рядом с границей с Украиной торжественные линейки в День знаний проведут дистанционно, сообщил на "прямой линии" губернатор области Вячеслав Гладков.

В остальных районах региона он допустил очные линейки.

"Директора школ совместно с родителями принимают решение о том, в каком формате проводить школьные линейки", - уточнил он.

Торжественные мероприятия по случаю начала учебного года пройдут 2 сентября.

Меры безопасности в образовательных учреждениях региона ужесточат. Накануне Дня знаний территории школ, где линейки пройдут очно, будут обследованы службами безопасности, также проверят готовность укрытий.

Кроме того, в новом учебном году вход родителей на территорию школ будет закрыт. Для их безопасности устанавливают дополнительно модульные укрытия вблизи учебных заведений.

"Устанавливать их будут и перед входом в школу, перед ограждением, там, где родители будут провожать детей, и на школьных стадионах", - сообщил губернатор.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе областного правительства, родители и родственники первоклассников будут допускаться на территории школ по заранее согласованным спискам при наличии документа, удостоверяющего личность.

В приграничной 20-километровой зоне остается дистанционный формат обучения - это касается 113 школ в 7 приграничных муниципалитетах. Еще в 437 образовательных учреждениях области, в частности, в Белгороде, будет очно-дистанционный формат обучения.

В колледжах обучение планируется организовать так же, как и в школах. Это касается Яковлевского и Новооскольского округов, Мелиховского сельского поселения Корочанского района и Белгорода. В Вейделевском и Ровеньском районах, граничащих с вновь присоединенными территориями, образовательный процесс, как и в прошлом учебном году, будет осуществляться также в очном формате. Такое решение поддержали родители и педагоги.

Всего в регионе 550 школ.

Ранее губернатор Белгородской области поручил вывозить детей из зоны риска в течение учебного года в другие регионы страны для очного обучения.

Территория Белгородской области, включая областной центр, с 12 марта подвергается интенсивным атакам с украинской стороны. Есть погибшие и пострадавшие. Жителей наиболее обстреливаемых территорий эвакуируют в пункты временного размещения. В целях безопасности детей вывозят в другие регионы РФ. Пребывание вывезенных из-под обстрелов белгородских детей в регионах страны продлили до конца учебного года.

В школах Белгорода, приграничных муниципалитетов и части школ Яковлевского городского округа в четвертой четверти учебного года было введено дистанционное обучение.

Вячеслав Гладков Белгородская область
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