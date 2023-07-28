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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:01

Юдаева оставит должность первого зампредседателя Банка России

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Ксения Юдаева с 1 августа перейдет с должности первого заместителя председателя Банка России на должность советника главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, сообщает пресс-служба регулятора.

На новом посту она продолжит развивать исследования и аналитику в ЦБ, "прежде всего научно-методологическим обеспечением кросс-функциональных проектов в области анализа данных и принятия решений на основе данных". Также в сфере ее ответственности будет взаимодействие с научным и экспертным сообществом и университетами по образовательным и исследовательским вопросам.

Ксения Юдаева остается членом Совета директоров и Комитета финансовой стабильности ЦБ, сообщили в пресс-службе.

"Первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин будет контролировать и координировать работу Службы анализа рисков, заместитель председателя Банка России Филипп Габуния - департамента финансовой стабильности, заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин — департамента исследований и прогнозирования и департамента статистики, заместитель председателя Банка России Валерий Казарин — департамента управления данными", - сказано в пресс-релизе.

Алексей Заботкин Владимир Чистюхин Ксения Юдаева Филипп Габуния Банк России Валерий Казарин
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