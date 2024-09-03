Заболеваемость COVID-19 в РФ за неделю выросла на 20%

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Заболеваемость COVID-19 в России с 26 августа по 1 сентября выросла по сравнению с предшествующей неделей на 20%, сообщил во вторник оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

"Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 14,73 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 20,0%. Увеличение заболеваемости отмечено в 67 субъектах РФ, в том числе в 18 регионах более чем в среднем по стране", - говорится в сообщении.

По данным штаба, за прошедшую неделю от коронавирусной инфекции скончались 28 человек.

В период с 19 по 25 августа заболеваемость COVID-19 увеличивалась на 33,3%, было зарегистрировано 17 641 заболевший и 17 умерших. Таким образом, рост заболеваемости коронавирусом происходит восьмую неделю подряд.

За неделю с 26 августа по 1 сентября число госпитализаций больных коронавирусной инфекцией составило 2 959 человек, увеличившись по сравнению с предыдущей неделей на 52,3%. Увеличение числа госпитализаций произошло в 45 субъектах РФ, в том числе в 14 регионах зафиксировано увеличение более чем в среднем по России.

За прошедшую неделю после заболевания COVID-19 выздоровели 17 503 человека, что на 34,8% больше в сравнении с предыдущей неделей.