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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 03:05

Оперштаб сообщил о росте заболеваемости COVID-19 в России за неделю на 33%

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - В России с 19 по 25 августа заболеваемость COVID-19 выросла по сравнению с предыдущей неделей на 33,3%, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 12,28, сказано в сообщении. Увеличение заболеваемости отмечено в 75 регионах, в том числе в 18 регионах - более чем в среднем по стране.

По данным штаба, за прошедшую неделю от коронавирусной инфекции умерли 17 человек (11 на предыдущей неделе) и было госпитализировано 1943 человека с заражением коронавирусом, что на 37,9% больше, чем неделей ранее.

В период с 12 по 18 августа заболеваемость COVID-19 увеличивалась на 31,4%, было зарегистрировано 13 254 заболевших. Заболеваемость растет седьмую неделю подряд.

В Москве с 19 по 25 августа выявили 4 828 случаев зараженяи коронавирусом, сообщает сайт "Объясняем.РФ" в разделе "Стопкоронавирус".

За неделю в столице был госпитализирован 261 человек, умерли два заболевших.

Неделей ранее, с 12 по 18 августа, число заболевших коронавирусом в Москве составило 3 940 человек. Таким образом, число заболевших увеличилось на 888, или на 22,5%.

Рост недельного числа заболевших в столице отмечается шестую неделю подряд.

COVID-19 коронавирус Москва Оперштаб
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