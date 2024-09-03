Замкомандующего ЛВО Муминджанов арестован по делу о коррупции

Валерий Муминджанов в 235-м гарнизонном военном суде в Москве Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - 235-й гарнизонный военный суд по ходатайству следствия арестовал заместителя командующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению генерал-майора Валерия Муминджанова, задержанного по уголовному делу о получении особо крупной взятки, передал корреспондент "Интерфакса".

"Ходатайство следователя удовлетворить: избрать в отношении Муминджанова меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в постановлении суда.

Заседание по ходатайству следователя прошло в закрытом режиме.

Срок ареста фигуранту установлен до 2 ноября 2024 года.

Адвокат Муминджанова сообщила, что обжалует решение суда.

О задержании Муминджанова накануне сообщили в Следственном комитете России. Ему вменяется получение особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Причастность к коррупции Муминджанов отрицает, заявила его адвокат.

По версии следствия, Муминджанов, будучи в должности руководителя Департамента ресурсного обеспечения Минобороны и отвечая за вещевое обеспечение Вооруженных сил РФ, способствовал заключению контрактов с коммерческими организациями на поставку обмундирования в войска, в том числе в зону проведения специальной военной операции, на сумму более 1,5 млрд руб. За содействие в заключении контракта Муминджанов получил взятку на сумму свыше 20 млн руб., считает следствие.

Ленинградский военный округ, где до задержания служил Муминджанов, был воссоздан указом президента РФ в 2024 году.