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Замкомандующего Ленинградским военным округом обвинили в особо крупной взятке

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Следствие предъявило задержанному заместителю командующего Ленинградским военным округом (ЛВО) Валерию Муминджанову обвинение в получении взятки в особо крупном размере, сообщили в Следственном комитете РФ (СКР).

"Предъявлено обвинение заместителю командующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению генерал-майору Валерию Муминджанову в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)", - говорится в сообщении, размещенном в пятницу в телеграм-канале СКР.

В ведомстве отметили, что "вину в инкриминируемом деянии он не признал".

О задержании Муминджанова в СКР сообщили 2 сентября.

По версии следствия, Муминджанов, занимая должность руководителя департамента ресурсного обеспечения Минобороны и отвечая за вещевое обеспечение Вооруженных сил РФ, способствовал заключению контрактов с коммерческими организациями на поставку обмундирования в войска, в том числе в зону проведения специальной военной операции, на сумму более 1,5 млрд руб. За содействие в заключении контракта Муминджанов получил взятку на сумму свыше 20 млн руб., считает следствие.

На следующий день 235-й гарнизонный военный суд по ходатайству следствия арестовал Муминджанова до 2 ноября.

Адвокат Муминджанова сообщила, что обжалует решение суда.

Валерий Муминджанов Минобороны РФ
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