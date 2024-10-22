Эрдоган заявил о стремлении Турции к развитию сотрудничества с БРИКС

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник заявил о стремлении Анкары к укреплению и развитию взаимодействия с БРИКС, сообщает агентство EFE.

"Турция искренне хочет развивать сотрудничество с БРИКС, и я уверен, что саммит в Казани послужит этой цели", - подчеркнул Эрдоган.

"Страны БРИКС, значительная часть которых является членами G20, как и Турция, занимают 30% поверхности Земли, в них проживает 45% ее населения; на них приходится производство 40% мировой нефти, 25% экспорта товаров и две пятых мировой торговли", - пояснил турецкий президент.

Шестнадцатый саммит БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. Ожидается, что в среду на полях саммита Эрдоган встретится с президентом РФ Владимиром Путиным.

В начале сентября в турецкой правящей Партии справедливости и развития подтвердили, что Турция подала заявку на вступление в БРИКС. Затем помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил журналистам, что страны БРИКС будут рассматривать заявку Турции на полноформатное участие в объединении.