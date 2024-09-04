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В МАГАТЭ установили, что пожар на градирне ЗАЭС начался не у ее основания

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - МАГАТЭ подтвердило, что пожар на градирне Запорожской АЭС в августе начался не у основания сооружения, сообщил журналистам во время посещения станции в среду гендиректор агентства Рафаэль Гросси.

"Благодаря почти моментальному доступу моих экспертов - они его получили в понедельник, на следующий день после пожара, мы смогли установить, как минимум, что причиной возгорания не был огонь у основания градирни. Это мы выяснили довольно определенно", - сказал Гросси в среду.

Как ранее сообщили в ГК "Росатом", ВСУ в воскресенье 11 августа атаковали градирню двумя дронами. По словам директора ЗАЭС Юрия Черничука, предварительный осмотр специалистов показал, что несущие конструкции градирни не повреждены, но полностью выгорели сепарационные устройства. В украинских СМИ были заявления, что огонь был вызван подожженными у основания градирни покрышками.

"Я знаю, что ведется криминалистическое расследование, о котором меня уведомил директор станции, чтобы выяснить более глубокие причины возгорания. И мы договорились, что по этому поводу мы останемся на связи, и когда расследование завершится, результатами с нами поделятся, и мы постараемся внести свой вклад в итоговую оценку", - добавил Гросси.

Черничук ранее сообщал, что градирню предстоит капитально отремонтировать.

Гросси посетил ЗАЭС в пятый раз с сентября 2022 года, предыдущий раз на энергообъекте он побывал в феврале текущего года. Во вторник он провел переговоры с украинским руководством в Киеве, на которых речь шла о поддержке украинских АЭС. Позднее на этой неделе планируется его встреча с гендиректором "Росатома" Алексеем Лихачевым в Калининграде.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

Запорожская АЭС МАГАТЭ ЗАЭС
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