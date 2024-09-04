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МАГАТЭ обеспокоено ситуацией с обеспечением ЗАЭС водой

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил об обеспокоенности агентства ситуацией с обеспечением Запорожской АЭС водой.

"Проблема охлаждения станции в целом, ситуация с водой являются одной из наших главных озабоченностей с момента разрушения дамбы (Каховской ГЭС - ИФ) в прошлом году (...)Сегодня я увидел земляные работы, цель которых замедлить снижение уровня охладительного пруда. Об этих работах я не знал, но они очень важны. Это говорит о постоянных усилиях, направленных на удержание ситуации под контролем", - сказал Гросси во время визита на ЗАЭС в среду.

В ночь на 6 июня 2023 года разрушились задвижки, а следом и другие строения Каховской ГЭС. Это привело к неконтролируемому сбросу воды из Каховского водохранилища, воду из которого использует в том числе ЗАЭС. Гросси побывал на станции уже 15 июня, назвал ситуацию "серьезной, но стабилизированной". В октябре того же года представители ЗАЭС сообщили, что для обеспечения станции водой дополнительно пробурили 11 скважин.

Гросси посетил ЗАЭС в пятый раз с сентября 2022 года, предыдущий раз на энергообъекте он побывал в феврале текущего года.

Накануне он провел переговоры с украинским руководством в Киеве, на которых речь шла о поддержке украинских АЭС. Позднее на этой неделе планируется встреча Гросси с гендиректором "Росатома" Алексеем Лихачевым в Калининграде.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

МАГАТЭ ЗАЭС Запорожская АЭС
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