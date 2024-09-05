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Песков заявил, что РФ примет меры в ответ на санкции США против российских СМИ

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Москва будет прорабатывать ответные меры на санкции США в отношении российских СМИ, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Конечно, ответные меры будут прорабатываться", - сказал пресс-секретарь президента.

Весте с тем он подчеркнул, что эти меры не могут быть зеркальными, поскольку в США нет государственных СМИ.

Однако, по словам Пескова, могут быть приняты какие-то решения в отношении распространения в России информации СМИ США.

Так Песков прокомментировал сообщения Минфина США о принятии нового пакета санкций против медиа-группы "Россия сегодня", телеканала RT и их дочерних структур.

РФ США
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