Песков заявил, что РФ примет меры в ответ на санкции США против российских СМИ

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Москва будет прорабатывать ответные меры на санкции США в отношении российских СМИ, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Конечно, ответные меры будут прорабатываться", - сказал пресс-секретарь президента.

Весте с тем он подчеркнул, что эти меры не могут быть зеркальными, поскольку в США нет государственных СМИ.

Однако, по словам Пескова, могут быть приняты какие-то решения в отношении распространения в России информации СМИ США.

Так Песков прокомментировал сообщения Минфина США о принятии нового пакета санкций против медиа-группы "Россия сегодня", телеканала RT и их дочерних структур.