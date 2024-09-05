Число депортированных из РФ мигрантов выросло на 50%, до 93 тыс. человек

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - МВД России сообщило о 50-процентном росте числа удаленных из страны иностранных граждан за семь месяцев 2024 года по сравнению с предыдущим годом.

"По итогам первого полугодия текущего года принято 92,8 тыс. решений об удалении иностранных граждан с территории РФ (об административном выдворении и депортации), что на 53,2% больше, чем за аналогичный период 2023 года", - говорится в аналитической справке о результатах деятельности подразделений по вопросам миграции территориальных органов МВД РФ за январь-июль 2024 года, распространенной в четверг.

По данным полиции, за этот период из России удалили около 65 тыс. иностранцев - нарушителей законов, что на 55,2% превышает результаты работы за первое полугодие 2023 года.

С начала года на 28,2% (с 4338 до 5562) выросло число содержащихся в специальных учреждениях иностранных граждан, подлежащих административному выдворению, депортации или реадмиссии. В отношении 1053 человек принято решение о прекращении российского гражданства.

За семь месяцев полицией принято 143,1 тыс. решений об отказе во въезде в Россию, это на 53,1 тыс. больше, чем в 2023 году. Кроме того, сократилось число выданных иностранцам разрешений на временное проживание (-44,2%, 27 949) и видов на жительство (-18,4%, 135 275).

При этом в 3,1 раза, с 1685 до 5153, увеличилось количество внеплановых полицейских проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, по итогам которых выявлено в 2,3 раза больше (рост с 8 412 до 19 139) правонарушений".

Более чем на 40% (1 659 007) выросло число составленных протоколов об административных правонарушениях в отношении иностранцев и лиц без гражданства. Общее число протоколов об административных правонарушениях в сфере миграции достигло 1 034 235 (+7,2%).

С начала года в 2,8 раза, с 514 до 1414, возросло число выявленных преступлений, связанных с организацией незаконной миграции (статья 322.1 УК РФ).

При этом в МВД зафиксировали снижение на 4,9% совершенных иностранцами преступлений, к ответственности за этот период привлекли на 3,1% меньше мигрантов. Доля совершенных иностранными гражданами преступлений от общего массива осталась практически неизменной и составила 4,3%.

"Сократилось на 9,2% количество совершенных иностранными гражданами тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе, убийств и покушений на убийство - на 14%, против половой неприкосновенности и половой свободы личности - на 2,5%, преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств - на 21,7%", - сообщили в полиции.

С начала года на 45,9% (до 125,9 тыс.) снизилось количество лиц, принятых в гражданство, что связано с признанием гражданами Российской Федерации жителей новообразованных субъектов в соответствии с федеральными конституционными законами, а также с ужесточением контроля в данной сфере.