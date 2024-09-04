Низкоквалифицированным мигрантам могут запретить привозить в РФ свою семью

Соответствующий вопрос сейчас обсуждают в Госдуме

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал приоритетным для законодателей вопрос регулирования миграционной политики в РФ.

"Низкоквалифицированные кадры, мигранты, приезжающие сюда работать, не должны везти с собой семью, близких. Мы сейчас обсуждаем этот вопрос, поскольку есть пробел в законодательстве, который позволяет это делать", - цитирует в среду официальный сайт Госдумы слова Володина с выездного заседания Совета палаты парламента в среду в Самаре.

Он подчеркнул, что "этот вопрос - приоритетный в работе Госдумы", говорится в сообщении.

"Государственная дума приняла шесть законов в этой сфере. Еще ряд законопроектов находятся сейчас в портфеле Госдумы. Есть инициативы от депутатов Самарской области, от представителей разных фракций. Мы их будем рассматривать до конца текущего года", - сказал спикер Думы.

В частности, он считает, что за приехавшего в Россию иностранного специалиста должно нести ответственность пригласившее его предприятие.

"Однозначно нам надо постараться сделать все для того, чтобы, с одной стороны, трудовая миграция помогала решать задачи развития экономики, а с другой - чтобы те, кто приезжает, соблюдали наши законы, традиции, знали язык. Тогда у нас не будет проблем", - отметил Володин.