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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 16:18

В СКР заявили о росте числа тяжких преступлений, совершенных иностранцами

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Количество тяжких преступлений, совершенных иностранцами в РФ, в текущем году выросло на 12%, мигранты зачастую демонстрируют негативное отношение к местному населению и правоохранительным органам, сообщили в Следственном комитете РФ (СКР).

"В текущем году иностранцами совершено 23 847 криминальных деяний. При этом число тяжких преступлений, совершенных приезжими, возросло на 12% (с 4 390 до 4 935)", - говорится в сообщении, размещенном во вторник в телеграм-канале СКР.

По данным ведомства, втрое увеличилось число преступлений, совершенных лицами, незаконно находящимися на территории России, "на 69% возросло количество криминальных проявлений со стороны трудовых мигрантов".

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"В последнее время приезжие из других стран нередко демонстрируют негативное отношение к коренному населению, участникам СВО и сотрудникам правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

Такие данные, отметили в СКР, были приведены на совещании под председательством главы ведомства Александра Бастрыкина.

"В столичном регионе фиксируется наиболее сложная миграционная обстановка, требующая наступательности от правоохранительного блока и конструктивного взаимодействия с органами исполнительной власти", - заявили в комитете.

Там отметили со ссылкой на Бастрыкина, что "подобные происшествия случаются при попустительстве ответственных должностных лиц в сфере миграции".

"Бастрыкин также отметил значимость взаимодействия следственных подразделений с органами исполнительной власти субъектов по вопросам введения ограничений и запретов на привлечение приезжих к отдельным видам занятости. Кроме того, он напомнил об эффективности и значимости работы, нацеленной на постановку на воинский учет натурализованных граждан РФ", - говорится в сообщении.

СКР
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