Памфилова сообщила о более чем 4,6 тыс. атак с начала голосования на онлайн ресурсы

Председатель ЦИК России Элла Памфилова Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Свыше 4,6 тыс. атак было заблокировано с начала голосования на ресурсы дистанционного электронного голосования (ДЭГ), сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

По ее словам, почти все из них совершены на портал голосования. Несколько десятков атак было совершено на портал наблюдения за ДЭГ.

Глава ЦИК сообщила, что с начала работы информационного центра ЦИК с 5 сентября до 09:00 утра 7 сентября средствами защиты интернет-портала ЦИК заблокировано порядка 100 тыс. потенциально опасных воздействий, которые были направлены на интернет-портал ЦИК. Из них 232 случая - это высочайший уровень критичности. DDoS-атак пока не зафиксировано, отметила она.

С 6 по 8 сентября в России пройдет более 4 тыс. избирательных кампаний в 83 регионах страны. Проводятся выборы различного уровня, в том числе прямые выборы губернаторов 21 региона РФ, выборы депутатов Мосгордумы, а также довыборы депутатов Госдумы по трем вакантным одномандатным округам (в Республике Хакасия, Брянской и Ростовской областях).