Трутнев заявил, что эксперимент по ограничению вывоза икры с Камчатки работает

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев положительно оценил эксперимент по ограничению вывоза красной икры в багаже или ручной клади с Камчатки, который действует с 1 ноября 2022 года.

"Правильный ли путь ограничения вывоза (икры - ИФ)? Во всяком случае, он работает", - заявил Трутнев на пресс-конференции во Владивостоке в четверг.

По его словам, это решение спасает лососевых от хищнического уничтожения. "Было много снимков убитых лососевых, которых просто выпотрошили, вытащили икру и выбросили. Понятно совершенно, что добыча рыбы проходит в достаточно отдаленных территориях и поставить на каждой речке рыбных инспекторов тяжело", - сказал он.

"Эксперимент работает. Действительно, возник вопрос: надо ли его распространять шире? Скажем так: в зоне внимания было три региона - кроме Камчатки, это Сахалин и Приморье", - сообщил Трутнев.

По его словам, губернатор Приморья Олег Кожемяко заявил, что в регионе этого делать не надо. "Я ему верю, он глава региона, хорошо знаком с рыбной отраслью", - сказал вице-премьер.

Глава Сахалина Валерий Лимаренко "попросил таймаут". "Может, включится, может, нет. Но на Камчатке мы (эксперимент - ИФ) продолжим", - заключил Трутнев.

Как сообщалось, с 1 ноября 2022 года на Камчатке одному пассажиру разрешается провозить в багаже или ручной клади не более 10 килограммов красной икры непромышленного изготовления. В пределах установленного веса продукцию можно провозить в упаковке без маркировки и сопроводительных документов.

Эксперимент будет проводиться до 1 августа 2025 года в соответствии с законом "О проведении на территории Камчатского края эксперимента по внедрению дополнительных механизмов регулирования внутренних воздушных перевозок икры лососевых видов рыб (красной икры) непромышленного изготовления".

Это ограничение, инициированное властями региона, было введено в связи с большим объемом перемещения икры, добытой браконьерским способом, под видом продукции для личного употребления.