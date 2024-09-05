Минпромторг не считает целесообразной смену подрядчика производства самолета "Байкал"

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Отставание от графика в производстве регионального самолета "Байкал" не требует пересмотра договорных отношений с производителем, смена подрядчика увеличит срок создания самолета, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

"Смена подрядчика на данном этапе не ускорит, а, напротив, затянет срок реализации проекта. Кроме того, процедура неминуемо будет включать судебные разбирательства и штрафы. Конечным результатом будет необходимость проведения новых конкурсных процедур и серьезное ухудшение финансового положения производителя, который, помимо реализации гражданских проектов, является также исполнителем в рамках ГОЗ", - сказал он.

Ранее в четверг вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в беседе с журналистами раскритиковал ход реализации проекта по созданию "Байкала", предложив рассмотреть смену подрядчика.

Алиханов, слова которого передала пресс-служба министерства, отметил, что "в целях ускорения реализации проекта самолета "Байкал" по поручению председателя правительства прохождение всех этапов в рамках действующих контрактов и соблюдение сроков уже находится на особом контроле, который Минпромторг осуществляет совместно с Минтрансом".

Ранее в ходе совещания во Владивостоке президент РФ Владимир Путин обратил внимание на систематический перенос сроков создания регионального самолета. "Нам нужен самолет региональный. Но, послушайте, вот Трутнев Юрий Петрович докладывал, да и я, собственно, знаю из других источников: мы откладываем и откладываем все вправо и вправо строительство и появление этого регионального, так нужного нам самолета", - заявил глава государства и потребовал от чиновников дать разъяснения по ходу реализации проекта.

Позднее в четверг первый вице-премьер Денис Мантуров заявил журналистам, что сдвиг сроков создания регионального самолета "Байкал" связан с необходимостью импортозамещения двигателя и винта в составе лайнера из-за ухода иностранных партнеров. "В 2022 году жизнь изменилась, и можно рассчитывать теперь только на российский двигатель ВК-800, российский винт, который будет готов с сертификацией к концу 2025 года. А 2026 год - это уже сертификация непосредственно на самолете и начало поставки авиакомпаниям, которые подтвердили готовность в приобретении этого судна", - сказал он.

Девятиместный "Байкал" создается для местных воздушных линий и призван заменить "кукурузник" Ан-2. Разработчиком "Байкала" является ООО "Байкал Инжиниринг" ("дочка" АО "Уральский завод гражданской авиации"), которое в 2019 году выиграло соответствующий тендер Минпромторга.