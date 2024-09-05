Мантуров объяснил сдвиг сроков по самолету "Байкал" задачами импортозамещения двигателя и винта

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Сдвиг сроков создания регионального самолета "Байкал" связан с необходимостью импортозамещения двигателя и винта в составе лайнера после введения антироссийских санкций 2022 года, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров журналистам в кулуарах ВЭФ-2024.

"Что касается сдвига сроков, есть объективная причина, связанная в первую очередь с тем, что, когда проводился конкурс на отбор этого проекта, это был конец 2019 года, были несколько другие обстоятельства, связанные с тем, что мы рассчитывали на использование международной кооперации. В первую очередь это касается винта и двигателя. И первая модификация "Байкала", она была с иностранным двигателем и винтом", - сказал Мантуров.

"В 2022 году жизнь изменилась, и можно рассчитать теперь только на российский двигатель ВК-800, российский винт, который будет готов с сертификацией к концу 2025 года. А 2026 год – это уже сертификация непосредственно на самолете и начало поставки авиакомпаниям, которые подтвердили готовность в приобретении этого судна", - добавил он.

Накануне сообщалось, что президент Владимир Путин потребовал от чиновников дать разъяснения в связи с постоянным переносом сроков создания российского регионального самолета.

"Нам нужен самолет региональный. Но, послушайте, вот, (вице-премьер РФ - ИФ) Трутнев Юрий Петрович докладывал, да и я, собственно, знаю из других источников: мы откладываем и откладываем все вправо и вправо строительство и появление этого регионального, так нужного нам самолета. Я прошу коллег сегодня подробно рассказать, как реализуются соответствующие планы проекта", - сказал Путин в ходе совещания по вопросам развития инфраструктуры Дальнего Востока, которое проводилось в среду.

Выступая на пленарном заседании в рамках ВЭФ в четверг, президент вновь напомнил о необходимости ускорить создание "Байкала": "Прошу ускорить разработку пассажирской версии легкого многоцелевого самолета "Байкал". Нужно запустить его серийное производство уже в ближайшее время".

"Стоимость и технические характеристики самолета должны быть конкурентоспособными, чтобы цена перелета на них была доступна для граждан. Ну а если как-то по-другому выглядит ситуация, надо тогда субсидировать", - отметил он.

Также глава государства напомнил о своем поручении увеличить к 2030 году количество пассажиров на авиарейсах внутри ДФО до 4 млн в год.

"Поручил уже правительству утвердить соответствующий план шагов и мероприятий. Его подготовка безусловно затянулась, прошу оперативно принять все необходимые решения", - заявил Путин.

Планы производства гражданских самолетов в РФ зафиксированы в комплексной программе развития авиаотрасли до 2030 года. В мае этого года программа была обновлена: сроки выхода на рынок почти всех лайнеров были перенесены на несколько лет вперед, в том числе региональных "Байкалов" – с 2024 на 2025 год, Ил-114-300 – на 2026-й.