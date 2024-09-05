Орбиту МКС подняли почти на 2,5 км перед прибытием "Союза МС-26"

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Орбиту Международной космической станции (МКС) подняли на 2,48 км для обеспечения запуска пилотируемого корабля "Союз МС-26" и приземления "Союза МС-25", сообщили в "Роскосмосе" в четверг.

"Двигатели грузового корабля "Прогресс МС-28", пристыкованного к служебному модулю "Звезда" российского сегмента МКС, запустились в 22:45 по московскому времени и, по предварительным данным Центра управления полетами Центрального научно-исследовательского института машиностроения, проработали 781,98 секунды, выдав импульс величиной 1,42 м/с", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, по предварительным данным, средняя высота орбиты станции увеличилась на 2,48 км и достигла 420,69 км.

Запуск пилотируемого корабля "Союз МС-26" к МКС запланирован на 11 сентября с космодрома Байконур. В основной экипаж входят космонавты "Роскосмоса" Алексей Овчинин, Иван Вагнер и астронавт NASA Дональд Петтит.

Возвращение на Землю корабля "Союз МС-25" с космонавтами "Роскосмоса" Олегом Кононенко и Николаем Чубом, а также астронавтом NASA Трейси Дайсон планируется 23 сентября.

В настоящее время на МКС работает экипаж из девяти человек - космонавты "Роскосмоса" Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребенкин, астронавты NASA Мэттью Доминик, Майкл Барратт, Джанетт Эппс и Трейси Дайсон, а также прибывшие в июне на новом американском многоразовом корабле Starliner астронавты NASA Бэрри Уилмор и Сунита Уильямс.