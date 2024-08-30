Горбунов полетит на МКС в составе сокращенного экипажа Crew Dragon не ранее 24 сентября

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Космонавт "Роскосмоса" Александр Горбунов вошел в состав сокращенного экипажа корабля Crew Dragon, который отправится к Международной космической станции (МКС), сообщили в NASA.

"Астронавт NASA Ник Хейг и космонавт "Роскосмоса" Александр Горбунов отправятся на Международную космическую станцию не ранее 24 сентября в составе экипажа SpaceX Crew-9", - говорится в сообщении.

Хейг будет командиром экипажа, Горбунов полетит в качестве специалиста миссии.

В NASA объяснили, что обновление состава связано с решением вернуть испытательный корабль Starliner без экипажа и запустить Crew-9 с двумя незанятыми местами.

7 августа NASA сообщило, что запуск американского корабля Crew Dragon с Горбуновым на борту к МКС перенесен с 18 августа на 24 сентября из-за проблем с возвращением на Землю экипажа корабля Starliner.

Помимо Горбунова в состав международного экипажа миссии Crew-9 входили астронавты NASA Зена Кардман (командир корабля), Ник Хейг и Стефани Уилсон.

30 августа NASA заявило, что корабль Starliner без экипажа покинет МКС 7 сентября, его члены - астронавты Бутч Уилмор и Суни Уильямс останутся на станции до февраля 2025 года.

Корабль Starliner в рамках первого тестового полета с астронавтами был запущен 5 июня. Экипаж должен был пробыть на станции около восьми дней. В ходе подлета к МКС были зафиксированы проблемы с двигателями для маневрирования и утечка гелия в сервисном модуле корабля. Для проверки надежности систем корабля возвращение экипажа было отложено.

В июле 2022 года в рамках программы МКС "Роскосмос" и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах трех российских космонавтов на американских пилотируемых кораблях Crew Dragon и трех американских астронавтов на российских пилотируемых кораблях "Союз МС" в 2022-2024 годах.

В декабре 2023 года в "Роскосмосе" сообщили о продлении соглашения с NASA до 2025 года. Как сообщил исполнительный директор госкорпорации по пилотируемым программам Сергей Крикалев "Интерфаксу", дополнительное соглашение подразумевает проведение еще двух перекрестных полетов на МКС до 2025 года.

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