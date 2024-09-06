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Песков увязал ответ на санкции против RT в США с редакционной политикой американских СМИ

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Ответ России на ограничения работы журналистов RT в США будет зависеть от редакционной политики конкретных американских СМИ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Здесь вряд ли можно говорить о каком-то едином подходе. Мы тщательно наблюдаем за редакционной политикой разных зарубежных СМИ. Некоторые из них все-таки сохраняют какие-то намеки на попытки выдерживать баланс в подаче информации о происходящем, в первую очередь, вокруг Украины. Некоторые из них не утруждают себя попытками сохранять баланс, информацию подают однобоко, не гнушаются фейками и так далее", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, какие именно ограничения в адрес американских СМИ могут быть введены в России в ответ на санкции в отношении RT.

"Все эти факторы мы будем принимать во внимание", - добавил представитель Кремля.

Ранее Минфина США принял решение о введении санкций против медиа-группы "Россия сегодня", телеканала RT и их дочерних структур.

RT Дмитрий Песков США
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