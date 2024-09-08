Избирательные участки на выборах различного уровня открылись в 83 регионах РФ

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Избирательные участки на выборах различного уровня открылись во всех 83 регионах РФ, где они были запланированы, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

С 6 по 8 сентября в России проходит более 4 тыс. избирательных кампаний в 83 регионах страны. Проводятся выборы различного уровня, в том числе прямые выборы губернаторов 21 региона РФ, выборы депутатов Мосгордумы, а также довыборы депутатов Госдумы по трем вакантным одномандатным округам (в Республике Хакасия, Брянской и Ростовской областях).