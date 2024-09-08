По явке на выборах губернаторов лидирует Кемеровская область и Башкортостан

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - По явке избирателей на выборах высших должностных лиц лидирует Кемеровская область - Кузбасс, там явка почти 60%, а также Республика Башкортостан с явкой 55%, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

"На выборах высших должностных лиц Кемеровская область всегда вне конкуренции, вы видели, какие там очереди, люди идут, голосуют очень активно. Уже сейчас почти 60%", - сказала она на брифинге в ЦИК в воскресенье.

Глава комиссии отметила, что явка на выборах главы Республики Башкортостан - 55%, "тоже высокая явка".

По ее словам, по итогам двух дней голосования на довыборах депутатов Госдумы в трех регионах по явке - 40% - лидирует Брянская область.

С 6 по 8 сентября в России проходит более 4 тыс. избирательных кампаний в 83 регионах страны. Проводятся выборы различного уровня, в том числе прямые выборы губернаторов 21 региона РФ, выборы депутатов Мосгордумы, а также довыборы депутатов Госдумы по трем вакантным одномандатным округам (в Республике Хакасия, Брянской и Ростовской областях).