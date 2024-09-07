Избирательные участки на выборах открылись еще в 13 регионах РФ

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Избирательные участки на выборах различного уровня открылись еще в 13 регионах России; таким образом, выборы проходят уже в 62 регионах страны, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

"Вчера открылись избирательные участки в 49 регионах из 83, где выборы проходят. Сегодня к ним присоединились еще 13 регионов, где предусмотрено двухдневное голосование", - сказала она на брифинге в субботу.

По ее словам, в Мурманской и Челябинской областях проходят выборы губернатора; еще в 11 регионах - выборы в органы местного самоуправления.

"Завтра уже будут голосовать все 83 региона", - добавила Памфилова.

Глава ЦИК отметила, что выборы проходят в штатном режиме.

С 6 по 8 сентября в России пройдет более 4 тыс. избирательных кампаний в 83 регионах страны. Проводятся выборы различного уровня, в том числе прямые выборы губернаторов 21 региона РФ, выборы депутатов Мосгордумы, а также довыборы депутатов Госдумы по трем вакантным одномандатным округам (в Республике Хакасия, Брянской и Ростовской областях).