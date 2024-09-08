РКН зафиксировал более двухсот DDoS-атак на ресурсы ЦИК, ДИТ Москвы и ДЭГ на выборах

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Роскомнадзор сообщил о нескольких сотнях DDoS-атак на сайты Центризбиркома, Департамента информационных технологий Москвы и дистанционного электронного голосования.

"Зафиксированы 222 DDoS-атаки на ресурсы ЦИК, ДИТ Москвы и ДЭГ. Общая продолжительность этих атак составила 3 часа 42 минуты", - сказал начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев на брифинге в Центризбиркоме в воскресенье.

По его словам, были приняты оперативные меры блокировки в отношении источников атаки.

"В итоге влияние на функционирование сетей связи, обеспечивающих работу избирательных комиссий, упомянутые инциденты не оказали", - подчеркнул Зайцев.

Он сообщил, что Роскомнадзор во время выборов организовал круглосуточный мониторинг и противодействие DDoS-атакам на 17 ресурсах инфраструктуры ЦИК, 39 ресурсах ДЭГ, 37 ресурсах инфраструктуры ДИТ Москвы.

"Зафиксировано 167 аварийный ситуаций на сетях связи, обеспечивающих работу избирательных комиссий всех уровней, приняты меры реагирования по их восстановлению", - пояснил Зайцев.

Он также сообщил, что в период проведения предвыборной агитации в СМИ был организован мониторинг материалов средств массовой информации на предмет выявления нарушений законодательства РФ о выборах.

"В случае выявления признаков нарушения материалы оперативно передаются в соответствующие избиркомы для принятия решений. Если нарушения законодательства подтверждаются, то мы принимаем меры. По семи материалам, которые Роскомнадзор направил в избиркомы, нарушения подтверждены, и в отношении редакций и главных редакторов СМИ будут составлены протоколы об административных правонарушениях", - сказал Зайцев.

"По 23 материалам избиркомами в редакции СМИ направлены предупреждения о необходимости соблюдения законодательства о выборах", - сказал представитель Роскомнадзора.

Секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина в свою очередь отметила, что в ходе текущей избирательной кампании сообщения о возможных нарушениях по вопросам агитации поступили из 28 регионов России. "Из них подтвердился только один факт нарушения, региональной комиссией составлен протокол об административном правонарушении", - сказала она.

Из остальных 55 регионов, где в текущем году проходят выборы, обращения по этому поводу в ЦИК не поступали, уточнила Бударина.

Как отметила секретарь Центризбиркома, "такая ситуация говорит о том, что выборы у нас проходят планово и штатно, проблем в этой части нет".