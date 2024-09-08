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Явка на голосовании через федеральную платформу ДЭГ достигла 88%

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Почти 90% записавшихся на онлайн-голосование отдали свои голоса на федеральной платформе дистанционного электронного голосования, сообщает в воскресенье Минцифры России.

"В России идет третий день выборов. К дистанционному электронному голосованию (ДЭГ) присоединились еще 4 региона: Алтайский край, Ненецкий автономный округ, Чеченская Республика и Ярославская область. Общая явка на федеральной платформе на 15:00 по Москве 8 сентября составляет 88%", - говорится в сообщении.

Явка в регионах, где ДЭГ стартовало 8 сентября, составляет в настоящее время: в Алтайском крае - 86%, в Ярославской области - 71%, Ненецком автономном округе - 70%, в Чеченской Республике - 52%.

В ТОП-5 регионов среди всех регионов, где проводится голосование на федеральной платформе, вошли: Республика Марий Эл с 93%, а также Республика Алтай, Липецкая, Вологодская и Костромская области, где свои голоса онлайн отдали 92% записавшихся на ДЭГ.

Минцифры уточнило, что онлайн можно отдать свои голоса на выборах глав субъектов, депутатов региональных парламентов и органов местного самоуправления.

ДЭГ в этом году применяется на выборах разных уровней в 25 регионах, голосование в них длится от одного до трех дней. Москвичи делают выбор на региональном портале mos.ru, напомнили в министерстве.

ДЭГ Минцифры РФ
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