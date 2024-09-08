ЦИК заявил о более 60 зафиксированных инцидентах с представителями партий на выборах

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - ЦИК России зафиксировал более 60 инцидентов с представителями партий, мешающих работе избирательных комиссий, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова на брифинге в воскресенье.

По ее словам, с одной стороны на проходящих выборах резко снизилось количество обращений о конкретных нарушениях.

"Мы зафиксировали минимальное их количество. С другой стороны, у нас как никогда увеличилось количество инцидентов с представителями наших партий. У нас уже сейчас имеется информация о более чем 60 таких инцидентах в не более десятка регионах", - сказала Памфилова.

По ее словам, наибольшее количество подобных инцидентов отмечено в Севастополе, Псковской и Самарской областях.

"Иногда это партийные функционеры не первой величины. Иногда, к сожалению, депутаты законодательных собраний, и даже некоторые депутаты Госдумы, которые проявили себя самым недостойным образом, гастролируя по регионам и мешая работать избиркомам", - пояснила Памфилова.

Она обратила внимание на ситуацию в Брянской области, куда прибыл "целый десант от КПРФ" во главе с депутатами Госдумы Алексеем Куринным и Марией Дробот.

Председатель избиркома Брянской области Елена Анненкова сообщила, что комиссии региона столкнулись с "деструктивным поведением представителей партии КПРФ".

"Сейчас они находятся на участках, парализуют полностью работу членов комиссий, требуют незаконное предоставление персональных данных - реестров избирателей, списки наблюдателей. Вводят в заблуждение, пишут недостоверные жалобы. Ведут себя по-хамски, угрожают и запугивают председателей территориальных и участковых комиссий. Максимально пользуются свои статусом - неприкосновенностью", - пояснила Анненкова.

Памфилова назвала ситуацию экстраординарной, обвинила депутатов в вопиющем незнании законов.

"Не учитывают, что там происходит. Мы не просто там ограничивали видеонаблюдение, а чтобы не давать наводчикам, которые бьют через дроны по скоплению людей, которые приходят на выборы. Школы фотографировали - просто прямая наводка. Полная безответственность", - подчеркнула глава ЦИК.

Она отметила, что Центризбирком направил телеграммы в адрес руководителей этих партий, в том числе Геннадию Зюганову, "показали вредоносность определенных действий и заявлений". "Надеемся на соответствующую реакцию", - сказала Памфилова.

Глава ЦИК попросила председателей избиркомов, которые сталкиваются с подобными инцидентами, тщательно всё фиксировать и передавать эту информацию в правоохранительные органы.

Памфилова добавила, что в остальном избирательная кампания идет корректно, и основная головная боль - "действия отдельных представителей некоторых партий". "Они серьезно начинают вмешиваться в работу наших комиссий. К сожалению, это наши системные партии - видимо, я их перехвалила", - заметила она.