Поиск

ЦИК заявил о более 60 зафиксированных инцидентах с представителями партий на выборах

ЦИК заявил о более 60 зафиксированных инцидентах с представителями партий на выборах
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - ЦИК России зафиксировал более 60 инцидентов с представителями партий, мешающих работе избирательных комиссий, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова на брифинге в воскресенье.

По ее словам, с одной стороны на проходящих выборах резко снизилось количество обращений о конкретных нарушениях.

"Мы зафиксировали минимальное их количество. С другой стороны, у нас как никогда увеличилось количество инцидентов с представителями наших партий. У нас уже сейчас имеется информация о более чем 60 таких инцидентах в не более десятка регионах", - сказала Памфилова.

По ее словам, наибольшее количество подобных инцидентов отмечено в Севастополе, Псковской и Самарской областях.

"Иногда это партийные функционеры не первой величины. Иногда, к сожалению, депутаты законодательных собраний, и даже некоторые депутаты Госдумы, которые проявили себя самым недостойным образом, гастролируя по регионам и мешая работать избиркомам", - пояснила Памфилова.

В РоссииЦИК обратится к Зюганову из-за методичек некоторых членов КПРФЧитать подробнее

Она обратила внимание на ситуацию в Брянской области, куда прибыл "целый десант от КПРФ" во главе с депутатами Госдумы Алексеем Куринным и Марией Дробот.

Председатель избиркома Брянской области Елена Анненкова сообщила, что комиссии региона столкнулись с "деструктивным поведением представителей партии КПРФ".

"Сейчас они находятся на участках, парализуют полностью работу членов комиссий, требуют незаконное предоставление персональных данных - реестров избирателей, списки наблюдателей. Вводят в заблуждение, пишут недостоверные жалобы. Ведут себя по-хамски, угрожают и запугивают председателей территориальных и участковых комиссий. Максимально пользуются свои статусом - неприкосновенностью", - пояснила Анненкова.

Памфилова назвала ситуацию экстраординарной, обвинила депутатов в вопиющем незнании законов.

"Не учитывают, что там происходит. Мы не просто там ограничивали видеонаблюдение, а чтобы не давать наводчикам, которые бьют через дроны по скоплению людей, которые приходят на выборы. Школы фотографировали - просто прямая наводка. Полная безответственность", - подчеркнула глава ЦИК.

Она отметила, что Центризбирком направил телеграммы в адрес руководителей этих партий, в том числе Геннадию Зюганову, "показали вредоносность определенных действий и заявлений". "Надеемся на соответствующую реакцию", - сказала Памфилова.

Глава ЦИК попросила председателей избиркомов, которые сталкиваются с подобными инцидентами, тщательно всё фиксировать и передавать эту информацию в правоохранительные органы.

Памфилова добавила, что в остальном избирательная кампания идет корректно, и основная головная боль - "действия отдельных представителей некоторых партий". "Они серьезно начинают вмешиваться в работу наших комиссий. К сожалению, это наши системные партии - видимо, я их перехвалила", - заметила она.

ЦИК РФ Элла Памфилова
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минобороны РФ сообщило об отражении пяти атак ВСУ в Курской области

Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль города Новогродовка в ДНР

Пожар и детонация взрывоопасных объектов продолжаются под Воронежем

Около 30 человек отравились готовыми обедами на избирательных участках в Петербурге

Против рэпера Моргенштерна возбуждено дело за уклонение от обязанностей иноагента

Против рэпера Моргенштерна возбуждено дело за уклонение от обязанностей иноагента

Ракету с пилотируемым кораблем "Союз МС-26" установили на стартовом столе Байконура

Ракету с пилотируемым кораблем "Союз МС-26" установили на стартовом столе Байконура

В Москве загорелось здание типографии

Дело возбуждено из-за отравлений на избирательных участках в Петербурге

Дело возбуждено из-за отравлений на избирательных участках в Петербурге

Что произошло за день: суббота, 7 сентября

Пожар на наземной парковке в подмосковном Одинцове потушен

Пожар на наземной парковке в подмосковном Одинцове потушен
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });