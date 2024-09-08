Резервуары с топливом загорелись после атаки дрона ВСУ в Белгородской области

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке украинского беспилотника на хранилище топлива.

"ВСУ с помощью беспилотного летательного аппарата атаковали площадку для хранения топлива на территории Волоконовского района. В результате взрыва произошло возгорание резервуаров. Пожарными расчётами производится тушение пожара", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

Гладков сообщил, что информация о последствиях уточняется. Все оперативные службы работают на месте.

Ранее в воскресенье губернатор рассказал, что четыре населенных пункта региона подверглись атакам дронов ВСУ.