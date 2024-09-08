Поиск

Резервуары с топливом загорелись после атаки дрона ВСУ в Белгородской области

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке украинского беспилотника на хранилище топлива.

"ВСУ с помощью беспилотного летательного аппарата атаковали площадку для хранения топлива на территории Волоконовского района. В результате взрыва произошло возгорание резервуаров. Пожарными расчётами производится тушение пожара", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

Гладков сообщил, что информация о последствиях уточняется. Все оперативные службы работают на месте.

Ранее в воскресенье губернатор рассказал, что четыре населенных пункта региона подверглись атакам дронов ВСУ.

Белгородская область Вячеслав Гладков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Умершие знаменитости

Умер Александр Масляков

Умер Александр Масляков

Лавров прибыл с визитом в Саудовскую Аравию

РКН оштрафовал иноагентов за отсутствие маркировки в общей сложности на 1 млрд руб.

РКН оштрафовал иноагентов за отсутствие маркировки в общей сложности на 1 млрд руб.

Минобороны РФ сообщило об отражении пяти атак ВСУ в Курской области

ЦИК заявил о более 60 зафиксированных инцидентах с представителями партий на выборах

ЦИК заявил о более 60 зафиксированных инцидентах с представителями партий на выборах
Военная операция на Украине

Российские военные взяли под контроль город Новогродовка в ДНР

Пожар и детонация взрывоопасных объектов продолжаются под Воронежем

Около 30 человек отравились готовыми обедами на избирательных участках в Петербурге

Против рэпера Моргенштерна возбуждено дело за уклонение от обязанностей иноагента

Против рэпера Моргенштерна возбуждено дело за уклонение от обязанностей иноагента

Ракету с пилотируемым кораблем "Союз МС-26" установили на стартовом столе Байконура

Ракету с пилотируемым кораблем "Союз МС-26" установили на стартовом столе Байконура
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });