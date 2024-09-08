Поиск

Пожар на территории хранилища топлива потушен в Белгородской области

Пострадавших нет

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Глава администрации Волоконского района Белгородской области Сергей Бикетов сообщил, что пожар на площадке ООО "РусАгро" ликвидирован, пострадавших нет.

"Пожар на площадке ООО "РусАгро" ликвидирован. Пострадавших нет", - написал Бикетов в своем телеграм-канале.

Ранее в воскресенье белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил о взрыве и последующем пожаре на площадке для хранения топлива в Волоконском районе в результате атаки дрона ВСУ.

Вячеслав Гладков Волоконский район Белгородская область ООО "РусАгро"
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Единая Россия" лидирует на выборах депутатов Мосгордумы по предварительным данным ДЭГ

Очереди машин перед Крымским мостом устранены

Очереди машин перед Крымским мостом устранены

Что произошло за день: воскресенье, 8 сентября

МВД не зафиксировало нарушений, способных повлиять на итоги выборов в РФ

МВД не зафиксировало нарушений, способных повлиять на итоги выборов в РФ

Локализован пожар, возникший после атаки БПЛА под Воронежем

Умершие знаменитости

Умер Александр Масляков

Умер Александр Масляков

Лавров прибыл с визитом в Саудовскую Аравию

Резервуары с топливом загорелись после атаки дрона ВСУ в Белгородской области

РКН оштрафовал иноагентов за отсутствие маркировки в общей сложности на 1 млрд руб.

РКН оштрафовал иноагентов за отсутствие маркировки в общей сложности на 1 млрд руб.

Минобороны РФ сообщило об отражении пяти атак ВСУ в Курской области

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });