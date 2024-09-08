Пожар на территории хранилища топлива потушен в Белгородской области

Пострадавших нет

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Глава администрации Волоконского района Белгородской области Сергей Бикетов сообщил, что пожар на площадке ООО "РусАгро" ликвидирован, пострадавших нет.

"Пожар на площадке ООО "РусАгро" ликвидирован. Пострадавших нет", - написал Бикетов в своем телеграм-канале.

Ранее в воскресенье белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил о взрыве и последующем пожаре на площадке для хранения топлива в Волоконском районе в результате атаки дрона ВСУ.