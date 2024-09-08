Поиск

Три человека ранены при атаке ВСУ в Белгородском районе

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за прошедшую ночь над регионом было сбито несколько воздушных целей, в результате чего пострадали трое местных жителей, двое из них - дети.

"Над Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбито несколько воздушных целей. По предварительным данным, в селе Никольское ранены трое мирных жителей, в том числе двое детей", - написал он в своем телеграм-канале утром в воскресенье.

По его информации, из-за попадания снарядов также разрушены два жилых дома, повреждены четыре многоквартирных дома, 12 частных домовладений, две хозяйственные постройки и два коммерческих объекта. Кроме того, осколками посечены автобус и три автомобиля.

В ночь на воскресенье в регионе дважды объявлялась угроза ракетной опасности.

Вячеслав Гладков Белгородская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Ракету с пилотируемым кораблем "Союз МС-26" установили на стартовом столе Байконура

Ракету с пилотируемым кораблем "Союз МС-26" установили на стартовом столе Байконура

В Москве загорелось здание типографии

Дело возбуждено из-за отравлений на избирательных участках в Петербурге

Дело возбуждено из-за отравлений на избирательных участках в Петербурге

Что произошло за день: суббота, 7 сентября

Пожар на наземной парковке в подмосковном Одинцове потушен

Пожар на наземной парковке в подмосковном Одинцове потушен

Минобороны РФ заявило об отражении двух атак ВСУ в Курской области

Два человека погибли на пожаре в подмосковном Одинцовe

Путин отметил, что Москва нарастила в кратчайшие сроки выпуск продукции для нужд СВО

Путин отметил, что Москва нарастила в кратчайшие сроки выпуск продукции для нужд СВО

ЦИК обратится к Зюганову из-за методичек некоторых членов КПРФ

Силы ПВО сбили две управляемые авиабомбы ВСУ над Курской областью

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });