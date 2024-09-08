Три человека ранены при атаке ВСУ в Белгородском районе

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за прошедшую ночь над регионом было сбито несколько воздушных целей, в результате чего пострадали трое местных жителей, двое из них - дети.

"Над Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбито несколько воздушных целей. По предварительным данным, в селе Никольское ранены трое мирных жителей, в том числе двое детей", - написал он в своем телеграм-канале утром в воскресенье.

По его информации, из-за попадания снарядов также разрушены два жилых дома, повреждены четыре многоквартирных дома, 12 частных домовладений, две хозяйственные постройки и два коммерческих объекта. Кроме того, осколками посечены автобус и три автомобиля.

В ночь на воскресенье в регионе дважды объявлялась угроза ракетной опасности.