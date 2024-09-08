Четыре белгородских населенных пункта подверглись атакам дронов ВСУ

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаках со стороны Украины в нескольких населенных пунктах.

Как он написал в своем телеграм-канале в воскресенье, предварительно, обошлось без пострадавших.

В селе Дроновка Грайворонского городского округа украинский БПЛА атаковал припаркованную во дворе частного дома ГАЗель - у транспортного средства повреждены остекление, крыша и кузов.

В селе Новопетровка Валуйского городского округа вследствие атаки дрона-камикадзе поврежден частный дом.

В Шебекинском городском округе в селе Муром двумя беспилотниками атаковано частное домовладение: пробита кровля, выбиты окна, повреждена внутренняя отделка и посечен забор, написал глава региона.

По данным Гладкова, в поселке Маслова Пристань в результате атаки дрона повреждено остекление в здании производственного предприятия.