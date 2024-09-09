Филимонов победил на выборах губернатора Вологодской области

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов одержал победу на выборах главы региона, следует из данных ЦИК.

После обработки 100% протоколов УИК Филимонов, выдвинутый "Единой Россией", набрал 273 тыс. 380 голосов избирателей (62,30%).

Второе место занял Александр Морозов (КПРФ) с 84 тыс. 813 голосами (19,33%), третье - Антон Гримов (ЛДПР) с 36 тыс. 324 голосами (8,28%).

За Дениса Хрипеля ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") свои голоса отдали 19 тыс. 385 человек (4,42%), за Игоря Катухина (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость) - 17 тыс. 662 (4,02%).

По данным Избиркома Вологодской области на 18:00 воскресенья явка с учетом ДЭГ составила 47,06% (419 тыс. человек).

6-8 сентября в регионе работали 916 избирательных участков: 894 постоянных и 22 временных - в медицинских учреждениях и местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых. Вологжане могли проголосовать и дистанционно: всего принять участие в выборах таким способом изъявили желание 85 тыс. 319 человек.

31 октября 2023 года президент РФ принял отставку главы Вологодской области Олега Кувшинникова и назначил врио губернатора Филимонова, который ранее занимал должность заместителя председателя правительства Московской области.