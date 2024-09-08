Ангары мебельного цеха горят в Ростове-на-Дону на 1 тыс. кв. м

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Спасатели локализовали возгорание в мебельном цехе в Ростове-на-Дону, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

"Пожар в мебельном цехе (...) В 22:14 по Москве пожар локализован на площади 1 тыс. кв. м", - говорится в сообщении.

В пресс-службе МЧС РФ, в свою очередь, уточнили, что огонь охватил несколько ангаров.

К тушению привлечены 57 человек, задействовано 17 единиц техники.