Кандидаты от "ЕР" победили на выборах глав всех 25 субъектов РФ, где их избирали

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Кандидаты от "Единой России" набрали наибольшее количество голосов на выборах руководителей 25 российских регионов, заявил временно исполняющий обязанности секретаря Генсовета партии Владимир Якушев по итогам Единого дня голосования.

"Что касается высших должностных лиц. Количество кампаний было 25, число мандатов - 25, соответственно, во всех 25 субъектах Российской Федерации высшие должностные лица, поддержанные партией "Единая Россия", одержали победу", - сказал Якушев в понедельник на брифинге.

Самый высокий результат - в Курганской области, где избрался Вадим Шумков, он получил более 85% голосов.

Якушев напомнил, что в 13 регионах также проходили выборы в законодательные собрания регионов РФ, и из 659 мандатов "Единая Россия" получила 545. Глав административных центров выбирали в двух регионах, и в обоих также победу одержали представители партии. На выборах в Думы административных центров из 610 мандатов, 516 будут за "Единой Россией", согласно предварительным итогам голосования.

В сравнении с 2019 годом партия серьезно улучшила свои позиции на выборах в заксобрания, отметил он.

"Единая Россия" получила 436 мандатов из 659 замещаемых в 2019 году - это 66%. По итогам ЕДГ-2024 у "Единой России" - 545 мандатов из 659 замещаемых. Это 82%", - сказал врио секретаря Генсовета.

Он добавил, что лидерами по явке на избирательные участки стали три региона: республика Татарстан, Кабардино-Балкарская и Карачаево-Черкесская республики.

Кроме того, "Единая Россия" победила в электорально сложных городах, сообщил Якушев, в частности, в Братске и Комсомольске-на-Амуре. "Для нас это принципиально, особенно что касается Комсомольска-на-Амуре. До этого город возглавлял не представитель партии", - сказал он.

По его словам, в ЕДГ-2024 победили 308 кандидатов "Единой России" из числа участников СВО, что составляет 81% от выдвинутых кандидатов этой категории. Якушев подчеркнул, что это самый высокий результат среди участников спецоперации, которые выдвигались от других партий.