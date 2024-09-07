Самая высокая явка на выборах губернаторов отмечена в Курской и Кемеровской областях

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Самая высокая явка избирателей на выборах губернаторов регионов отмечается в Курской и Кемеровской областях; она составляет более 45%, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

"Что касается выборов высших должностных лиц, то самая высокая явка в Курской области и Кемеровской области, за 45% уже. На выборах в законодательные органы в городе Севастополе - почти 40%", - сказала она на брифинге в субботу.

По ее словам, наиболее высокая явка на довыборы в Госдуму - в Брянской области. "По итогу первого дня (голосования) наиболее высокая явка на дополнительных выборах депутатов Госдумы - в Брянской области. Она составляет почти 25%", - заявила глава комиссии.

Памфилова отметила, что в Кемеровской области высокая явка отмечается традиционно. "У них так принято, у них это не один год (...), люди идут и голосуют, это не какие-то выдуманные цифры", - добавила она.

Глава ЦИК отметила, что в Курской области высокая явка избирателей - "адекватная реакция героических жителей, героической Курской области". "Беда, опасность, люди сплачиваются", - сказала Памфилова.

С 6 по 8 сентября в России пройдет более 4 тыс. избирательных кампаний в 83 регионах страны. Проводятся выборы различного уровня, в том числе прямые выборы губернаторов 21 региона РФ, выборы депутатов Мосгордумы, а также довыборы депутатов Госдумы по трем вакантным одномандатным округам (в Республике Хакасия, Брянской и Ростовской областях).