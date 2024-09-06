Инспекторы МАГАТЭ будут находиться на Курской АЭС в случае прямых угроз

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Инспекторы МАГАТЭ готовы незамедлительно прибыть на Курскую АЭС в случае появления дополнительных угроз работе электростанции, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев.

"Договорились о том, что в таком же режиме ожидания и незамедлительной реакции и незамедлительного выезда на станцию (Курскую АЭС - ИФ) будут находиться специалисты МАГАТЭ в случае, если будут отфиксированы дополнительные риски, дополнительные угрозы для Курской атомной электростанции. Дискуссия о постоянном присутствии членов МАГАТЭ на Курской площадке продолжается", - сказал Лихачев журналистам по итогам переговоров с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.