Глава МАГАТЭ призвал к сдержанности ради безопасности Курской АЭС

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Сторонам следует проявить максимальную сдержанность, чтобы избежать инцидентов на Курской АЭС, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

"Я призываю к максимальной сдержанности во избежание ядерной аварии с радиоактивным выбросом", - сказано в его заявлении, опубликованном в связи с началом заседания совета управляющих МАГАТЭ.

"В данной ситуации полностью актуален принцип, согласно которому для обеспечения ядерной безопасности нужно воздерживаться от атак на любые АЭС", - подчеркнул он.

Гросси в конце августа посетил Курскую АЭС. "Ситуация там - серьезная, - считает он.

"В ходе нынешнего вооруженного конфликта жизненно важно предотвратить инциденты в ядерной сфере. Совершение нападений на АЭС, вне зависимости от их расположения, недопустимо", - заявил глава МАГАТЭ.