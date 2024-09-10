Аэропорт Нижнего Новгорода принял 11 следовавших в Москву авиарейсов

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Международный аэропорт Нижнего Новгорода принял 11 самолетов, следовавших в московские аэропорты и перенаправленных на запасной аэродром, сообщила пресс-служба нижегородского аэропорта.

"В настоящее время борты готовятся к отправке в пункты назначения. Собственные регулярные рейсы аэропорта обслуживаются без отклонений от расписания". - говорится в сообщении.

Пять бортов, следовавших в Москву из Ташкента, Бухары и Ашхабада, принял аэропорт Самары, сообщили в самарском аэропорту "Курумоч".

"С пассажирами работают представители авиакомпаний", - отметили в пресс-службе.

В ночь на 10 сентября аэропорты "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" прерывали прием и отправку авиарейсов из соображений безопасности. Ограничения были отменены в 7:58 по Москве.