Следовавшие в Казань рейсы перенаправлены в Нижнекамск, Самару и Ульяновск

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Самолеты, летевшие в аэропорт Казани из Сочи, Новокузнецка и Кемерова перенаправлены на запасные аэродромы - в нижнекамский аэропорт "Бегишево", Самару и Ульяновск, сообщила пресс-служба Росавиации.

Во вторник Росавиация вводила ограничения в работе аэропорта Казани, а также аэропортов "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский".

В 07:58 по Москве аэропорты три столичных аэропорта возобновили прием и отправку рейсов.