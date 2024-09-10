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Следовавшие в Казань рейсы перенаправлены в Нижнекамск, Самару и Ульяновск

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Самолеты, летевшие в аэропорт Казани из Сочи, Новокузнецка и Кемерова перенаправлены на запасные аэродромы - в нижнекамский аэропорт "Бегишево", Самару и Ульяновск, сообщила пресс-служба Росавиации.

Во вторник Росавиация вводила ограничения в работе аэропорта Казани, а также аэропортов "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский".

В 07:58 по Москве аэропорты три столичных аэропорта возобновили прием и отправку рейсов.

Казань Нижнекамск Росавиация Ульяновск Самара Бегишево
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