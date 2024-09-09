"Телематика" и российско-китайское СП создадут транспортную систему трассы "Меридиан"

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - ООО "К-Телематика" (входит в концерн "Телематика") и проектная компания "Меридиан - СС7" (совместное предприятие "Русской Холдинговой Компании (РХК) и Китайской национальной химической инженерной и строительной корпорации N7, CC7) договорились о намерениях создать интеллектуальную транспортную систему на скоростной платной трассе "Меридиан".

Соответствующее соглашение подписали на полях Kazan Digital Week гендиректор "К-Телематика" Вахтанг Трушин и гендиректор "Меридиан - СС7" Дмитрий Сапожников. "К-Телематика" как технологический партнер соглашения намерена создать и внедрить на дороге новейшую систему платности, управления дорожным движением и инфраструктуру для подключенного и автономного транспорта.

Предполагается, что "Меридиан" свяжет семь российских регионов, а также РФ с Китаем через Казахстан и с Европой через Белоруссию, выступив скоростным международным транспортным коридором. Общая длина дороги - 1,3 тыс. км, она пройдет вне населенных пунктов. С вводом проекта потенциальный среднегодовой объем грузов по "Меридиану" к 2035 году ожидается на уровне до 11,5 млн тонн.

"Проект вступает в стадию активной реализации, и мы рады, что к проекту присоединяется лидер рынка IT-решений для транспортной отрасли - концерн "Телематика", что будет способствовать повышению технологического уровня и инновационности. Уверен, опыт и умение нашего технологического партнера создавать и внедрять самые передовые решения и продукты будут способствовать созданию высокоскоростного безопасного транспортного коридора, который свяжет крупнейшие регионы и повысит грузо- и пассажиропоток для дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества между странами ШОС", - цитирует Сапожникова пресс-служба "Телематики".

"Мы обладаем комплексной экспертизой по проектированию, созданию и эксплуатации крупных IT-систем на масштабных инфраструктурных дорожных проектах нашей страны, поэтому сможем закрыть все технологические потребности "Меридиана", - отметил старший партнер концерна "Телематика" Марсель Нигметзянов, процитированный в пресс-релизе.

Решения концерна "Телематика" представлены на современных платных трассах ЦКАД (Москва), М-12 "Восток", Московском скоростном диаметре, М-1 "Беларусь", М-3 "Украина", М-4 "Дон", Западном скоростном диаметре (Санкт-Петербург), М-11 "Нева" (Обход Твери), Обходе Тольятти и других.

"Меридиан", инициированный более 10 лет назад РХК бывшего топ-менеджера "Газпрома" Александра Рязанова, изначально планировался как транзитная платная магистраль протяженностью более 2 тысяч км на внутрироссийском участке. Вести дорогу предполагалось от МАПП "Сагарчин" на границе с Казахстаном до Смоленска по территории восьми регионов: Оренбургской, Самарской, Саратовской, Тамбовской, Липецкой, Орловской, Брянской и Смоленской областей.

Последние несколько лет проект, долгое время находившийся почти без движения, стал обсуждаться более активно и фигурировать в перспективных планах госкомпании "Автодор" в связке с так называемой Юго-Западной хордой с Урала на юг России. На этом фоне осенью 2022 года было зарегистрировано российско-китайское СП "Меридиан-СС7", которым владеют РХК (51%) и СС7 (49%).

Первый заместитель председателя правления госкомпании "Автодор" Игорь Коваль говорил журналистам, что СП готовит частную концессионную инициативу для строительства "Меридиана". Технико-экономическое обоснование трассы, как сообщал Коваль, было готово еще год назад. Тогда предполагалось, что стоимость дороги будет на уровне 1 трлн рублей. Финальный вариант трассы, по его словам, был выбран в длине 1,4 тысячи км - от МАПП "Озинки" (Саратовская обл., граница с Казахстаном) до выхода на Гомель (трасса А-240). Основным, приоритетным участком строительства "Меридиана" определили этап протяженностью 870 км между Саратовом и Брянском стоимостью порядка 790 млрд рублей, который, как предполагается, может сгенерировать наиболее интенсивный трафик.