Шойгу назвал атаку на Курскую область попыткой Киева склонить РФ к переговорам на своих условиях

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил, что атака на Курскую область является попыткой Украины склонить Россию к переговорам на своих условиях.

"В том числе, там какой-то шаг, чтобы принудить нас к переговорному процессу, переговорам на их условиях", - сказал Шойгу в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК), отвечая на вопрос, имеют ли атаки ВСУ на Курскую область основу для переговорного процесса.

"Турция нам предложила, сказала, вот от них (Украины - ИФ) поступило такое предложение, давайте мы обязуемся не наносить удары по объектам энергетики, не наносить удары по объектам атомной энергетики и не наносить удары по торговому гражданскому флоту в Черном море. Наш президент принял решение и сказал, да, давайте", - заявил он.

Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил, что Украина теряет в сутки до двух тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, российские силы развивают темпы наступления.

"Суммарно, если говорить за 8 дней сентября и август, почти 1 тыс. квадратных километров территории освобождены. Темпы увеличиваются", - сказал Шойгу в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК).