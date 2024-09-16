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Обязательную эвакуацию объявили в двух районах Курской области

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил об обязательной эвакуации жителей Рыльского и Хомутовского районов.

"На основании оперативной информации региональным оперштабом в целях обеспечения безопасности принято решение об обязательной эвакуации населенных пунктов Рыльского и Хомутовского районов, которые находятся в 15-километровой зоне, прилегающей к границе с Украиной", - написал глава региона в своем телеграм-канале в понедельник.

Смирнов отметил, что координация процесса выезда местных жителей возложена на силовые структуры, местную администрацию и дружинников курского центра "Патриот".

"Уважаемые земляки, прошу вас с пониманием отнестись к текущей ситуации и следовать всем рекомендациям силовиков и местных властей", - написал губернатор.

Алексей Смирнов Курская область
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