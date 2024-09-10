Все направленные в Нижний Новгород из-за ограничений в Москве самолеты вылетели в столицу

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Все самолеты, принятые в аэропорту Нижнего Новгорода в качестве запасного из-за ограничений работы московского авиаузла, вылетели в столицу, сообщили во вторник "Интерфаксу" в пресс-службе нижегородского аэропорта.

"На 11:45 мск все самолеты отправлены в пункты назначения. Собственные регулярные рейсы аэропорта обслуживаются по расписанию", - сказали в пресс-службе.

Как сообщалось, нижегородский аэропорт утром принял 11 рейсов, летевших в Москву.

Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский приостанавливали прием авиарейсов после временно введенных ограничений, они были сняты в 7:58 по московскому времени.

Росавиация также сообщала об ограничениях в работе аэропорта Казани.