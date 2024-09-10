Песков прокомментировал последние удары БПЛА по российским городам

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле считают, что последние удары беспилотников по российским городам не были вызваны военной необходимостью и показали суть нынешних украинских властей.

"Никак нельзя ассоциировать ночные удары по жилым кварталам, киевский режим продолжает демонстрировать свою сущность. Это враги", - сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Мы должны продолжать специальную военную операцию с тем, чтобы обезопасить себя от таких проявлений", - добавил он.

В результате атаки беспилотников на целый ряд российских городов, в том числе в Подмосковье, есть погибшая и раненые. Минобороны сообщило, что за ночь были нейтрализованы 144 дрона.