Поиск

Песков прокомментировал последние удары БПЛА по российским городам

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле считают, что последние удары беспилотников по российским городам не были вызваны военной необходимостью и показали суть нынешних украинских властей.

"Никак нельзя ассоциировать ночные удары по жилым кварталам, киевский режим продолжает демонстрировать свою сущность. Это враги", - сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Мы должны продолжать специальную военную операцию с тем, чтобы обезопасить себя от таких проявлений", - добавил он.

В результате атаки беспилотников на целый ряд российских городов, в том числе в Подмосковье, есть погибшая и раненые. Минобороны сообщило, что за ночь были нейтрализованы 144 дрона.

Дмитрий Песков Минобороны Подмосковье
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Восьми пострадавшим понадобилась помощь медиков после атаки БПЛА в Подмосковье

Восьми пострадавшим понадобилась помощь медиков после атаки БПЛА в Подмосковье

Жару до 37 градусов прогнозируют в Сочи

ФАС утвердила повышение аэронавигационных сборов с авиакомпаний для капремонта аэродромов

В Раменском двое пострадавших от атаки БПЛА находятся в тяжелом состоянии

В Раменском двое пострадавших от атаки БПЛА находятся в тяжелом состоянии

СКР возбудил дело о теракте в связи с ночной атакой украинских беспилотников

Аэропорт Казани возобновил прием и отправку рейсов

Следовавшие в Казань рейсы перенаправлены в Нижнекамск, Самару и Ульяновск

Аэропорт Нижнего Новгорода принял 11 следовавших в Москву авиарейсов

Аэропорт Нижнего Новгорода принял 11 следовавших в Москву авиарейсов

Прокуратуры ЦФО открыли "горячие линии" после крупной атаки беспилотников

Аэропорты "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" возобновили работу

Аэропорты "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" возобновили работу