В Раменском двое пострадавших от атаки БПЛА находятся в тяжелом состоянии

Фото: Сергей Булкин/ТАСС

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - В Раменском после ночной атаки БПЛА двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, сообщил жильцам поврежденных домов губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Ранее он сообщил, что были госпитализированы трое жильцов дома на Спортивном проезде.

"Погибла женщина 1978 года рождения. Два человека находятся в тяжелом состоянии", - сказал губернатор. Видеозапись его встречи с эвакуированными опубликована в его в телеграм-канале.

Он пообещал скоро навестить пострадавших в больнице. Также он пообещал, что спасатели заберут кошек, оставшихся в одной из квартир, как только это можно будет безопасно сделать.

Ранее Воробьев рассказывал, что в доме на Спортивном проезде были повреждены обшивка, перегородки между комнатами и оконные проемы, всего пострадали 54 квартиры из 102 в одном подъезде. Несущие конструкции здания, по его данным, целы. В доме на Высоковольтной улице горели балконы, но в квартиры огонь не перешел. Из соображений безопасности было принято решение эвакуировать жильцов нескольких домов.

Власти обещали помочь людям с ремонтом и восстановлением, а также с временным проживанием по другим адресам.